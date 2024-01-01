Владелица Wildberries Татьяна Ким поделила имущество с Владиславом Бакальчуком

Стало известно, что сегодня, 6 ноября, столичный городской суд завершил рассмотрение спора о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Бывшие супруги достигли соглашения.

"Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", - объявила Татьяна Ким в своем официальном телеграм-канале.

Отметим, что в конце апреля Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей жене Татьяне Ким компенсацию в рамках дела делу о разделе имущества при разводе. Речь шла о 217 миллионах рублей.

Дело в том, что решением суда Владислав Бакальчук получил седьмую часть доли от общего имущества. Ему досталась в собственность квартира в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находились на его персональных счетах. Однако из-за несоответствия полученных активов долям сторон суд и обязал Бакальчука выплатить экс-супруге такую внушительную сумму.

Напомним, Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись в феврале. Их брак продлился 22 года.