Убийца байкера в Москве получил 17 лет колонии строгого режима

Московский городской суд в четверг, 6 ноября, провозгласил приговор фигурантам по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Преступление было совершено в апреле 2024 года.

По данным следствия, 21-летний Шахин Аббасов оставил свою машину на тротуаре около жилого дома на Краснодарской улице в Москве. Это не понравилось Ковалеву. В ответ на замечание Аббасов нанес байкеру ранения, от которых тот скончался. С места преступления Аббасов сбежал, поймали его уже в Ростовской области.

После задержания обвиняемый уверял, что не имел преступного умысла — просто "так получилось". Аббасов просил отпустить его под домашний арест, однако суд счел такую меру пресечения слишком мягкой — приговора преступник дожидался под стражей.

Изучив все обстоятельства дела, суд признал Аббасова виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Преступник отправится на 17 лет в колонию строгого режима. Его брат Шохрат получил 12 лет, еще один подсудимый – восемь лет.

Вину отца Аббасова суд счел недоказанной. Еще двое фигурантов получили небольшие сроки — с учетом уже отбытого времени в следственном изоляторе их освободили в зале суда.

Видео с оглашения приговора публикует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.