Угольные шахты под Днепропетровском обесточены после удара ВС России

Угольные шахты в Днепропетровской области на востоке Украины обесточены. В результате ударов ВС России без электроснабжения остались восемь предприятий, сообщили в украинском Министерстве энергетики.

Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства. Утверждается, что в момент отключения под землей находились более 2 тысяч горняков, все они выведены на поверхность.

Местные СМИ ранее сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. В региональной администрации заявили, что в результате удара повреждена инфраструктура. Город и несколько населенных пунктов Синельниковского района области остались без электроснабжения.