Семья не верит в гибель исчезнувшей в Турции 41-летней россиянки: слишком много нестыковок

В Турции 31 октября бесследно исчезла 41-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Киселева. Россиянка оставила сына в номере отеля, сказала, что пошла в магазин, и не вернулась.

Ирина с 12-летним сыном прилетела на отдых в Анталию 26 октября. Работники отеля никаких странностей за ней не заметили.

"Покинула отель днем, сообщив сыну, что отлучится в магазин. Непонятным остается то, что все свои личные вещи — деньги, документы и браслет отеля она оставила в своей сумке", — рассказал родственник петербурженки изданию 78.ru.

Но сыну Ирина скорей всего соврала. Турецкая полиция выяснила, что женщина вышла из гостиницы с другим отдыхающим, его зовут Роман, и направилась на пляж. С мужчиной Киселева познакомилась накануне. Романа уже опросили правоохранители. Он уверяет, что знал Ирину всего один день, они купались вместе в море, после чего он отошел играть в волейбол, а вернувшись, не обнаружил женщину. На лежаке остались только ее вещи. Роман забрал их в свой номер и отнес на ресепшен около одиннадцати часов вечера.

Последним, кто видел Киселеву, оказался уборщик на пляже. По его словам, Ирина спала на шезлонге в районе семи часов вечера. Что было дальше — загадка.

Родственники петербурженки нашли один очень странный момент в этой истории — в отеле множество камер видеоонаблюдения, но записей с них нет.

"Одной из главных загадок произошедшего стало полное отсутствие записей с камер видеонаблюдения, которые в большом количестве находятся как в отеле, так и на самом пляже", — сообщил муж племянницы Ирины.

Подозрения вызывает и поведение Романа. Он не попытался поговорить с сыном Ирины, и вообще никак не участвует в ее поисках, просто продолжает отдыхать.

Семья Киселевой считает, что на территории отеля может действовать преступная группировка, которая похищает людей. Ирина — не единственная, кто исчез в этом году в районе гостиницы.

Турецкие правоохранительные органы продолжают поиски, они обследуют береговую линию, в некоторых местах работают водолазы. В свою очередь родные и коллеги Ирины ведут переговоры с МИД России, нанимают частных детективов и распространяют информацию в соцсетях

"Мы надеемся, что она жива... Очень важно найти ее, чтобы она вернулась домой. Для ребенка мама — это вселенная", — высказался брат Ирины.