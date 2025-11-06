Нарисованные кровью свастики шокировали жителей западногерманского Ханау

Десятки автомобилей, почтовых ящиков и стен домов в западногерманском городе Ханау были разрисованы красной свастикой, предположительно человеческой кровью. Полиция немедленно начала расследование, так как публичная демонстрация нацистской символики в Германии запрещена законом.

Как пишет The Washington Post, внимание властей привлекло провокационное граффити в среду вечером. Житель северного района города заметил красноватую жидкость на припаркованном автомобиле. Полиция пока не установила ни преступника, ни мотив, но заявила, что расследует причинение имущественного ущерба и использование символики неконституционных организаций.

В 2020 году в Ханау устроили теракт ультраправые. Инцидент назвали одним из самых смертоносных актов внутреннего терроризма в стране со времен Второй мировой войны. Злоумышленник напал на два кальян-бара, прежде чем покончить с собой и своей матерью. Все девять жертв были мигрантами или имели иммигрантское происхождение.