Путин прибыл в Самару

Владимир Путин выступит на форуме "Россия — спортивная держава". Президент России прилетел в Самару, где пройдет мероприятие. Глава государства также проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

В планах президента также осмотр физкультурно-оздоровительного комплекса "Орбита". Кроме того, Путин намерен пообщаться со спортсменами.

Путин посещал столицу Самарской области в начале сентября. Путин прибыл туда после участия в Восточном экономическом форуме. Президент провел совещание по двигателестроению, передает ТАСС.