Квартиры в Латвии, два личных водителя, земля под Москвой: раскрыто многомиллионное богатство Ларисы Долиной

Лариса Долина является одной из самых востребованных певиц на отечественной сцене. Народная артистка России желанный гость на всех телеканалах и концертах.

За годы работы исполнительница хита "Погода в доме" нажила неплохой капитал. У Долиной есть недвижимость в России и за границей, люксовый автомобиль, прибыльный бизнес и два личных водителя. Богатства артистки подсчитал Telegram-канал "Звездач".

Выяснилось, что помимо квартиры в Хамовниках, из-за которой певица угодила в скандал, у Ларисы Александровны есть два земельных участка под Москвой. Находятся они в Протасово (Щелковский район) и в Мытищинском районе, площадь участков 30 и 50 соток.

Но это не вся недвижимость артистки. За границей Долина тоже кое-что имеет. Так, на берегу Рижского залива в Дзинтари у певицы есть роскошные апартаменты — двух- и четырехкомнатная квартиры. Их примерная стоимость 30,4 и 66 миллионов рублей соответственно.

"Лариса Долина передвигается на престижном Toyota Alphard с двумя личными водителями. До этого был минивэн Honda N-WGN", — сообщает источник.

Доход Лариса Александровна получает со своего ИП. Это настоящий продюсерский центр, который занимается концертами, кино, радио, рекламой, переводами и даже упаковкой товаров. В прошлом году бизнес артистки получил три госконтракта на 5,6 миллиона рублей.

Интересно, что в этом году Долина резко повысила ценник на корпоративы. Теперь певица берет за выступление 4,5 миллиона, хотя раньше соглашалась петь за 1,5-2 миллиона рублей.