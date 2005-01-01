НХЛ назвала Овечкина лучшим бомбардиром в истории хоккея

Рекорд Александра Овечкина — огромное достижение. Россиянин, несомненно, является лучшим бомбардиром в истории хоккея, заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

Дэйли прокомментировал очередное достижение российского форварда "Вашингтон Кэпиталз". Овечкин отличился заброшенной шайбой в домашнем матче против "Сент-Луиса", благодаря чему стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Спортивный функционер признал: НХЛ очень повезло, что Овечкин играет в этой лиге. Россиянин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за "Вашингтон". В 2018-м вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он побил предыдущий рекорд в 894 шайбы, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, передает ТАСС.