Юбилейный "Чижик" открылся на северо-востоке Москвы

С самого утра у дверей магазина оживленно. Люди спешат за покупками и становятся частью большого события. Эта точка – уже трехтысячная в продуктовой сети "Чижик": магазинах, где можно быстро и удобно приобрести нужные товары по выгодной цене, не путаясь в огромном ассортименте из сотен позиций в одной категории.

"Магазин хороший, открыли хорошо. Особенно для старшего поколения будет очень выгодно. Хорошо, что в нашем районе открыли, ближе стало", - говорит посетительница.

"Останавливается глаз на том и на другом. И цены, конечно, тоже привлекают внимание. И продукты свежие", - отмечает другая.

Магазины сети "Чижик" открыты уже в 45-ти регионах страны. В месяц за продуктами сюда приходят более одного миллиона человек. И это всего за пять лет работы. Руководство отмечает: каждая новая точка - это шаг навстречу покупателю. Особое внимание компания уделяет ассортименту собственных брендов.

"Когда мы говорим про "Чижик", мы говорим про уровень качества лучших брендов на рынке. Наша задача сделать так, чтобы наши товары имели такой же уровень качества и при этом уровень цены был значительно ниже", - говорит Илья Якубсон, управляющий директор сети магазинов "Чижик".

"Чижик" позиционирует себя как флагман покупок по-умному, где посетители могут найти товары высокого качества по низким ценам. В честь открытия юбилейной точки - и 172-й в Москве - первые покупатели получили подарки и продегустировали продукты, которые представлены на полках. Для тех, кто любит интересные находки, в магазинах есть специальная зона "Надо успеть" с разнообразными товарами для дома, которые обновляются раз в неделю.