Путин в Самаре: комплекс "Орбита", открытие новых спортивных объектов, форум "Россия - спортивная держава"

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Самару. Президент посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". В этом центре проводятся занятия по 16 видам спорта. Ежедневно тренируются более двух с половиной тысяч человек. Спорткомплекс включает в себя универсальный спортзал, взрослый и детский бассейны, залы единоборств, а также ледовую арену. Владимир Путин понаблюдал за тренировкой юных фигуристов и пообщался со спортсменами.

И там же, в физкультурно-оздоровительном комплексе, Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых спортивных объектов в ряде регионов России. Среди них - центр подготовки сборных команд страны в Алуште, волейбольный зал в Улан-Удэ , дворец единоборств в Ижевске, центра развития футбола в Казани, Академия настольного тенниса в Оренбурге, Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре.

Владимир Путин также принял участие в проходящем в Самаре 13-м Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава". Обращаясь к его участникам , президент отметил, что спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами.

"Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций. Доступ спортсменов должен быть равным, основанным на их достижениях, политике в спорте не место", - сказал глава государства.