Москва советует НАТО прислушаться, Трамп юлит: политические сводки четверга

Интерпретация на Западе заявления Владимира Путина по теме ядерных испытаний идет в русле милитаристской антироссийской истерии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он посоветовал руководству НАТО прислушаться к позиции Москвы, чтобы ее понять. Американская печать пишет, что Дональд Трамп хотел бы ядерного разоружения, но считает, что разговоры про испытания подобного оружия целесообразны для обеспечения национальной безопасности США. Эту позицию поддерживают не все американцы.

Репортаж Лилии Акиньшиной.