В Москве открыли прием заявок на конкурс "Мой добрый бизнес"

До 1 декабря проходит прием заявок на участие в московском этапе Всероссийского конкурса социальных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) "Мой добрый бизнес".

"В столице большое внимание уделяется развитию социального предпринимательства. Конкурс “Мой добрый бизнес” призван выявить и поддержать лучшие практики такого предпринимательства. Он дает возможность представить проекты, объединяющие социальную миссию и устойчивую бизнес-модель", — отметила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором регионального этапа в столице выступает ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, представители крупного бизнеса и социально ориентированные НКО. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса.

Лучшие проекты определят по двум трекам. Один из них — "Социальное взаимодействие" — предназначен для представителей крупных компаний, которые оказывают системную поддержку гражданам или имеют программы влияния на развитие региональной инфраструктуры, межсекторного взаимодействия для достижения показателей национальных целей Российской Федерации. Трек "Помощь со смыслом" разработан для субъектов малого предпринимательства и СО НКО.