Путин потребовал особого внимания к вовлечению в спорт детей

Россия намерена уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков. Заложенные в этом возрасте принципы определяют всю жизнь, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит пленарное заседание форума "Россия - спортивная держава" в Самаре. В планах Путина также заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за равноправие стран. Спорт - это всегда путь к успеху, спорт должен объединять людей, убежден Путин. Власти уделяют большое внимание развитию спорта в России. В стране построено более 370 тысяч спортивных сооружений, но страна не станет на этом останавливаться, приводит слова президента ТАСС.