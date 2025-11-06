71-летняя Любовь Успенская высказалась о статусе пенсионера: "Унизительно"

Любовь Успенская начала музыкальную карьеру почти 50 лет назад. За годы на сцене артистка никогда не делала себе поблажек. В итоге сейчас она является многократной обладательницей премии "Шансон года" и одной из самых востребованных певиц России. В августе 2025-го Любовь Залмановна отказалась от статуса королевы шансона.

Исполнительница хита "Кабриолет" не планирует заканчивать творческую деятельность, хотя артистке уже 71 год. Более того, она признается, что стыдится получать пенсию.

"На счет пенсии могу сказать одно. Никогда не хотела бы быть пенсионеркой. Мой девиз — работать до конца своей жизни, петь и умереть на сцене. Никогда не ходатайствовала о пенсии, не хочу. Мне даже, можно сказать, унизительно получать пенсию", — заявила Успенская в беседе с "Газетой.ру".

Любовь Залмановна не скрывает, что быть артистом — тяжелый труд, но отмечает, что не собирается бросать работу. Ей нравится тот образ жизни, который у нее сейчас есть.

"У меня очень тяжелая работа. И я хочу так жить, это мой принцип, мои правила. Я никогда не хочу думать о пенсии или вообще хотеть иметь пенсию. Я вечно рабочая певица", — объяснила звезда.

Ранее появились сообщения, что Успенская отказывается от гастролей и корпоративов, если организаторы не предоставляют номер и проезд для ее дочери Татьяны. Якобы сейчас артистка ни на шаг не отпускает наследницу.