ПВО сбила 14 украинских дронов за пять часов 6 ноября над регионами России

Очередную попытку атаки беспилотников ВСУ на российские регионы отразили силы противовоздушной обороны. Один из дронов противника сбит над Башкирией, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, с 12:00 по 17:00 российская система противовоздушной обороны сбила 14 украинских дронов. Семь беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области, пять беспилотников - над Курской областью.

Как сообщили в Минобороны, по одному дрону сбито над территорией Ростовской области и Республики Башкортостан. Первая атака на Башкирию была в первой половине дня - с 8:00 до 12:00. ПВО уничтожила вражеский беспилотник.