Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Главное

В самарском спорткомплексе "Орбита" обучаются более двух с половиной тысяч детей и подростков. И многие мечтают стать знаменитыми фигуристами. Не удержались - засыпали президента вопросами.

За последние пять лет в России создано и обновлено более двух с половиной тысяч спортивных объектов. По видеосвязи с президентом регионы, где здания ввели в эксплуатацию в этом году. В Алуште - тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". В Улан-Удэ новое здание получили волейболисты. В Казани открылся Центр развития футбола, в Оренбурге начала работу Академия настольного тенниса – спортивный интернат для одаренных детей. Президента как обладателя черного пояса по дзюдо особенно заинтересовал Дворец единоборств в Ижевске.

Мысль о том, что спорт и физическая культура - это всегда путь к успеху, президент продолжил и во время выступления на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава". Владимир Путин подчеркнул: спорт - универсальный инструмент всестороннего развития человека и не должен становиться заложником политических конфликтов.

"Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций. В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России. Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место", - сказал глава государства.

Владимир Путин также рассказал, что сейчас в стране более 370 тысяч спортивных сооружений. И это не предел. Президент подчеркнул - государство уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастов и групп здоровья. А уже позже - на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта - речь пошла конкретно про детей.

"Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90 процентов, точнее – 93,8 процента. Но эти цифры не отражают главного – результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие. Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах", - заявил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин дал поручение обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. Уже после заседания совета президенту показали проект демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту. У людей с ограничениями по здоровью, в том числе у получивших ранения участников СВО, как оказалось, самый любимый вид спорта - хоккей.

Ограничения по здоровью спорту не помеха. Скажем, в настольный теннис играют и при поражении зрения. В общей сложности на площадке представлены более 30 дисциплин для людей с ограничениями по здоровью. Президент дал поручение открыть такие центры адаптивного спорта во всех субъектах.