Мишустин обсудил с кабмином поправки к бюджету и ряд других важных вопросов

Поправки к проекту федерального бюджета на следующие три года обсудили на заседании правительства. Ко второму чтению их почти 600. Предусмотрены дополнительные средства для поддержки семей с детьми и бойцов СВО.

Кроме того, значительные ресурсы будут направлены на развитие в разных регионах дорожной сети. На эти цели предусмотрено свыше 75 миллиардов. На эти средства обновить удастся более 700 километров дорог.

Еще один важный вопрос - о поэтапном снижении порога доходов для уплаты НДС малым и средним бизнесом. Эту тему по изменению налогового законодательства широко обсуждали представители компаний, депутаты и экспертное сообщество. Все пожелания были учтены и доложены президенту.