Мишустин обсудил с кабмином поправки к бюджету и ряд других важных вопросов

Поправки к проекту федерального бюджета на следующие три года обсудили на заседании правительства. Ко второму чтению их почти 600. Предусмотрены дополнительные средства для поддержки семей с детьми и бойцов СВО.
Кроме того, значительные ресурсы будут направлены на развитие в разных регионах дорожной сети. На эти цели предусмотрено свыше 75 миллиардов. На эти средства обновить удастся более 700 километров дорог.
Еще один важный вопрос - о поэтапном снижении порога доходов для уплаты НДС малым и средним бизнесом. Эту тему по изменению налогового законодательства широко обсуждали представители компаний, депутаты и экспертное сообщество. Все пожелания были учтены и доложены президенту.
"Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом. С поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года – при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года – 15 млн, а с 2028 года – 10 млн. При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности. Учли и предложение бизнеса о сохранении возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах", - сказал Мишустин.