Новости СВО: ВС России добиваются стратегического успеха на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Кадры бегства солдат ВСУ из Красноармейска: около дюжины боевиков, днем от отчаяния проигнорировав все меры безопасности, пешком пошли на прорыв в тыл. Отряд замечен разведывательным дроном и уничтожен огнем минометов. На транспорте из города не сбежать - сожженная и брошенная техника ВСУ встречается повсюду.

Вот российские военные забили "Викинга" - это бронетранспортер производства Швеции. Украина получила от запада около 30 таких машин. А вот американский БТР М113.

Организованного сопротивления в Красноармейске нет. Логистика ВСУ перерезана, подразделения внутри города огрызаются, прячутся по норам, но шансов хоть как-то переломить ситуацию у них нет. Вот что рассказывают очередные пленные: "В городе прятались в подвалах. По кустам. Кто где. Потому что выйти нереально. Если кто-то пытался там перебежать, эфпивишкой накрывало или минометом. Кого-то пулей убило. Поэтому мы сидели, прятались там в подвалах. Сопротивления там никакого толком не было".

Последнее, что смог организовать киевский режим, это бросить нескольких бойцов на смерть, чтобы те несколько секунд попозировали с украинским флагом у городской администрации. Но даже медийного успеха эта акция не принесла. Все понимают - полное уничтожение гарнизона ВСУ лишь вопрос времени.

"В населённом пункте Красноармейск Донецкой народной республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окружённых формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой народной республики. За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ. Уничтожено более 220 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны России.

Появились кадры и из Димитрова - города спутника Красноармейска. Там тоже окружены солдаты ВСУ. Применяется тактика малых огневых групп. В небе постоянно висят беспилотники, командиры по рации координируют действия штурмовиков. И так зачищают дом за домом. Еще один котел - в районе Купянска.

"За последние сутки в городе освобождено 25 зданий, в западной части мои бойцы продвинулись по трем улицам и освободили еще 16 зданий, противник не оставляет попыток деблокировать Купянск, только за сегодняшний день наши бойцы уничтожили пять пикапов на подступах к городу, уверен, что в течение ближайшей недели город будет освобожден, настроение боевое, задачу выполним", - сказал командир штурмового отряда.

Несмотря на то, что все внимание сейчас приковано к котлам в Красноармейске и Купянске, стратегически куда важнее успехи российской армии на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Там наши бойцы активно двигают фронт в сторону Днепра.