Король сознался в убийстве младшего брата: выпустил пулю прямо в голову на глазах у служанки

В 2014 году в испанской королевской семье разразился скандал. Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу сына Филиппа VI после обвинений во внебрачных связях и финансовых растратах. Близкие отвернулись от экс-монарха, он покинул страну и обосновался в Дубае.

После отречения король задумал написать автобиографию и раскрыть все свои тайны, даже самые жуткие. Почти 10 лет ушло на создание книги, и в ноябре 2025 года она была издана.

Хуан Карлос I раскрыл многие подробности личной жизни. Но одна история шокирует. Экс-монарх признался, что убил родного брата. Инфант Альфонсо погиб в 1956 году в Португалии. Ему было 14 лет. Когда произошла трагедия, дворец объявил, что Альфонсо стал жертвой несчастного случая, связанного с неосторожным обращением с оружием. Детали инцидента все эти годы были засекречены.

Теперь стало понятно, почему. Хуан Карлос I, которому на тот момент было 18 лет, играл с братом, когда они нашли пистолет в семейном доме. Мальчики вынули магазин с патронами и стали делать вид, что стреляют.

"Мы понятия не имели, что в патроннике осталась еще пуля", — написал экс-монарх.

В какой-то момент Хуан Карлос I нажал на курок. Пуля попала Альфонсо в голову. На шум прибежал отец мальчиков, но уже ничего не мог поделать, младший сын скончался у него на руках. Как подчеркивает сам экс-король, в брата он не целился — пуля срикошетила, и все закончилось трагедией.

Дело до суда не дошло, все списали на несчастный случай. Хотя одна из горничных утверждала, что была в тот момент в комнате и видела, что Хуан Карлос I намерено целился в брата, но был уверен, что пистолет разряжен.