Катастрофой для украинского народа и очередным преступлением Владимира Зеленского назвал ситуацию на фронте в Красноармейске депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Как заявил нардеп в Telegram, положение города, который на Украине называют Покровск - это трагедия.

По словам депутата, ситуация на фронте – маленькое зеркало политического и государственного непрофессионализма Зеленского. Положение ВСУ отражает тот урон, который решения главы киевского режима наносят стране.

Западные СМИ ранее опубликовали интервью с офицером ВСУ. Украинский военный утверждал, что взятие Красноармейска российскими войсками - вопрос двух недель. И главная причина такого положения – стратегические ошибки командования украинских войск.