Надежда Кадышева отказалась выступать в новогоднюю ночь: вот что произошло

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" переживают вторую волну популярности. Певица собирает полные залы зрителей и значительно подняла цены на частные выступления. Летом "Золотое кольцо" можно было пригласить на корпоратив за 7-8 миллионов рублей, а в декабре придется выложить уже не менее 12 миллионов.

За новогоднюю ночь Кадышева могла бы заработать баснословную сумму, если бы согласилась выступить на парочке банкетов. Но Надежда Никитична вообще отказалась работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

По информации "Комсомольской правды", певица хочет встретить Новый год с самыми близкими — мужем и сыном. "Что касается самой обсуждаемой звезды годы — Надежды Кадышевой, то у нее концерты, съемки и корпоративы в ноябре и декабре. А вот в новогоднюю ночь ее пока петь не уговорили — хочет отмечать в кругу семьи", — объяснил информатор газеты.

Напомним, что по некоторым данным, россияне все-таки смогут насладиться вокалом Кадышевой в новогоднюю ночь. И при этом совершенно бесплатно. Дело в том, что Надежда Никитична появится в "Голубом огоньке".