Коротченко: Политика России в области ядерного сдерживания страхует мир от третьей мировой

Почему Дональд Трамп заговорил о возможном возобновлении ядерных испытаний, и может ли Москва удержать Вашингтон от этого шага? Возможен ли сегодня запуск диалога ведущих держав по проблемам стратегической стабильности?

В программе "События. 25-й час" ведущий Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Разумеется, надо понимать, что политика России в области ядерного сдерживания предельно не конфронтационная, четкая, последовательная. И самое главное – страхует мир от третьей мировой войны", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео