Путин поручил организовать систему сертификации детских тренеров

Министерству спорта поручено продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, на совещании, которое прошло в Самаре, российский лидер призвал регионы взять на себя часть расходов, связанных с выступлением детей на соревнованиях. Путин подчеркнул: детские отборочные турниры, соревнования для получения разрядов должны быть бесплатными.

Глава государства потребовал обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с детскими соревнованиями. Также, по словам Путина, необходимо предусмотреть особые условия для качественного образования юных спортсменов, передает РИА Новости.