История о доброй воле и лучшем туалете в мире... Голливудский десант в виде Анджелины Джоли был заброшен в Херсон. Соцсети заполнили картинки мужественной звезды, которая, невзирая на опасность, приехала поддержать украинцев и попиариться на украинских детях. Но всё пошло не так.

Голливудская звезда Анджелина Джоли во время своего визита на Украину оказалась втянута в военную драму. Сообщают, что её охранник, он же водитель, во время остановки на КПП задержан сотрудниками военкомата.

Точнее, ТЦК – это территориальные центры комплектования, подобие военкоматов, сотрудники которых по всей Украине охотятся за боеспособными гражданами, не успевшими скрыться от отправки на фронт.

Остановка звёздного кортежа на контрольно-пропускном пункте лишь одна из версий. В сеть выложили кадры, на которых видно, как Джоли заходит в ТЦК. Версия её команды: пошла вызволять задержанного. Украинские СМИ разнесли другую историю: оказывается, звезде срочно понадобилось сходить в туалет. А самый лучший нашелся в центре комплектования.

Поток издевательств со стороны журналистов и блогеров вызвали снимки, на которых Анджелина позирует в бронежилете, так, словно над ней пули свистели. Только на некоторых фотографиях, где она посещает детский сад, на детях бронежилетов нет - значит, и опасности никакой? Тут вам не Голливуд, ребята.

Что же касается задержанного людоловами водителя звезды, выяснили, что это тренер по самбо и волонтёр, у которого есть медсправка об ограничении его годности к службе. Но кого это могло смутить в ТЦК?

История обросла и другими интересными подробностями, СМИ сообщают, что за этот жест доброй воли Анджелина Джоли получила скромные 20 миллионов долларов. На ходу водителя в ТЦК упекла. Ну а история о том, как звезда Голливуда прорывалась в туалет в ТЦК, просто сюжет для полнометражного фильма.

Посмотришь иной сюжет и понимаешь: в действительности всё не так, как на самом деле.