Российские силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА в ночь на 7 ноября

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 7 ноября, уничтожила 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, пять БПЛА ликвидированы над территорией Республики Крым, три дрона сбиты над Брянской областью, два аппарата – над территорией Курской области, один БПЛА – над Калужской областью.

Днем ранее сообщалось о жертвах среди мирного населения. В результате атаки украинского беспилотника в Волгограде был поврежден жилой дом. От попадания осколков погиб 48-летний мужчина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.