Стали известны новые подвиги российских военных в зоне СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Роман Новокщёнов в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированный опорник ВСУ с огневыми точками и тяжёлой техникой и передал координаты артиллеристам. Точными ударами объекты противника были уничтожены. Это позволило нашим штурмовикам захватить позиции неприятеля.

Ефрейтор Евгений Затонский пресек попытку прорыва вражеских диверсантов. Заметив приближение группы боевиков, Евгений открыл по ним прицельный огонь. Радикалы понесли большие потери и, бросив раненых, отступили.