Киев обвинил Запад в открытии второго фронта против Украины

Евросоюз привлекает международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности в правоохранительной системе и судах Украины. Таким образом Европа пытается захватить контроль над этими ведомствами, заявил изданию "Страна.ua" близкий к офису Зеленского источник в партии "Слуга народа".

Действия Европы стоит расценивать как прямое посягательство на суверенитет Украины, убежден источник. Украинский политик объяснил, что в таком случае украинцы не будут иметь механизмов контроля над этими представителями Запада.

Киеву придется отстаивать свою независимость на двух фронтах, в том числе против партнеров с Запада. Эта ситуация недопустима, заявил собеседник издания. Ранее в Венгрии обвинили Зеленского во лжи за заявления украинского лидера о продвижении к членству в ЕС.