Письма без имен, сейф в гараже и загадочная пометка на карте. Что замышлял увезший семью в тайгу Сергей Усольцев?

Больше месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей и правоохранители.

Все больше экспертов склоняются к тому, что супруги все тщательно продумали и, инсценировав исчезновение, просто сбежали. При этом в вопросе, куда отправились Усольцевы, мнения разделились. Некоторые утверждают, что семья обосновалась за границей, другие же уверяют, что супруги с ребенком и собакой стали отшельниками.

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что пропажа целой семьи во время горного похода не имеет аналогов в практике следственных органов. "Так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее", — отметил эксперт.

А на днях в Сети появились слухи, что в гараже Усольцева среди бочек с краской и стройматериалов был найден старый советский сейф. Его вскрыли и уже изучили содержимое. Оказалось, что под замком Сергей хранил несколько конвертов, документы и жесткий диск.

Вероятнее всего это старый контракт между фирмой Усольцева и американской компанией Ross Industrial Solutions, а конверты — письмами с отчетами и чеками из банков. В одном из писем отправитель, не указав своего имени, просил пользоваться каналами, которые не подлежат отслеживанию.

Соседи же рассказали, что незадолго до похода Сергей буквально ночевал и дневал в гараже. Иногда к дому подъезжала белая иномарка, но общение Усольцева и водителя длилось не дольше пары минут.