Российской армии предсказали одну из самых значимых побед в украинском конфликте. ВС России – на пороге крупнейшего завоевания на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание поясняет, что речь идет об успешном продвижении российских войск в Красноармейске (украинское название - Покровск). В этой битве Москва делает ставки на свою военную мощь и развитую промышленность. Киев же полагается на помощь западных партнеров, стараясь измотать противника.

Представители ВСУ ранее заявили западным журналистам, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель. Оппозиционный Зеленскому депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил главу киевского режима в преступлении против украинского народа, назвав ситуацию в Красноармейске катастрофой.