Сергей Соседов влепил звонкую оплеуху Анне Asti: "Да какая ты, к черту, царица?"

Сергей Соседов нещадно критикует российских знаменитостей. На едкие замечания журналиста уже пожаловались певица Слава, Анна Семенович и Люся Чеботина. Теперь звонкую оплеуху от историка музыки получила Анны Asti.

Соседов в подкасте "За деньги" заявил, что не понимает успеха Анны Asti. Музыкальный критик не считает хит "Царица" выдающейся композицией.

"Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. Елена Образцова выходила, и она царица. Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно", — объяснил он.

По мнению Соседова, все песни Анны похожи друг на друга. Мотив настолько перекликается, что сложно понять, когда закончилась одна композиция и началась другая.

"Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чем успех", — сообщил критик.



Отметим, что когда Соседов раскритиковал Люсю Чеботину, артистка молчать не стала. В ответ она на своей странице в соцсети назвала критика непрофессионалом. Сергей же спокойно на это отреагировал и дал Люсе еще один совет — не психовать, а делать выводы из замечаний.