Командование 159-й бригады ВСУ сдается в плен под Харьковом. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным силовиков, украинские солдаты не горят желанием воевать.

159-я отдельная механизированная бригада ВСУ воюет на хатненском участке фронта в Харьковской области. В настоящее время в основном военные сдаются в плен вместе с командным составом. Источники в силовых структурах отметили, что бригада состоит в основном из уголовников, дезертиров и калек.

Украинские военные массово сдаются в плен российской группировке "Север". При этом комбриг Александр Демчук пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот, сообщил собеседник агентства ТАСС.