Орбан рассказал, что РФ и США осталось решить всего пару вопросов для проведения встречи Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Москве и Вашингтону осталось решить всего пару вопросов, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине и провести встречу лидеров РФ и США. Об этом 6 ноября он рассказал газете Magyar Nemzet.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что в случае урегулирования всех вопросов между странами встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште можно будет организовать в течение нескольких дней.

"В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште", — сказал Орбан.

Он добавил, что по итогам саммита в столице Венгрии на Украине может наступить перемирие и мир.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа должна состояться в течение двух недель. Позже, 23 октября, президент США объявил, что принял решение перенести встречу с российским коллегой.

Орбан и Трамп должны встретиться в Вашингтоне 7 ноября. Премьер-министр Венгрии назвал обсуждение путей урегулирования конфликта на Украине одной из главных тем переговоров.