Трамп рассказал о возможной денуклеаризации США, России и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином возможную денуклеаризацию. Об этом он рассказал 7 ноября во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.

"Моя доктрина заключается в денуклеаризации, потому что у нас достаточно ядерного оружия", — сказал Трамп.

По его словам, США занимают первое место по наличию ядерного оружия, Россия — второе, а Китай — третье.

"Они сильно отстают, но через четыре-пять лет сравняются с нами. Они, знаете ли, работают сверхурочно над ядерным оружием. Я думаю, что денуклеаризация была бы отличным решением", — добавил президент США.

Американский лидер выразил надежду, что денуклеаризация могла бы произойти.

"Я действительно хочу мира. Я хочу мира через силу, но мы хотим мира во всём мире, и мы очень близки к тому, чтобы его получить", — подытожил Трамп.

Ранее президент американский лидер сделал заявление, что приказал провести испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. При этом ранее он неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений.

5 ноября президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на котором министр обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля".