Раскрыта тайна огромного бриллианта династии Габсбургов

Раскрыта полувековая тайна жёлтого бриллианта династии Габсбургов. Знаменитый "Флорентиец" весом в 137 карат пропал после падения Австро-Венгерской империи в 1918 году.

Потом история обросла домыслами и мифами. По одному из них, камень был распилен на части и перепродан. Однако судьба хранила "Флорентийца" все это время в банковской ячейке в Канаде. Бриллиант размером с грецкий орех был вывезен туда императорской семьей, которая бежала из Европы в разгар Второй мировой войны. Об этом сообщил внук Карла I.

Теперь, выполнив все обещания перед предками, потомки династии Габсбургов хотят выставить реликвию в Канаде в знак благодарность за хранение.