В урегулировании конфликта на Украине удалось добиться значительного прогресса. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Как отметил американский политик, мир пока не достигнут, однако Россия и Украина в определенный момент "поступят очень умно" и урегулируют свои разногласия.

При этом Трамп вновь поставил себе в заслугу урегулирование восьми конфликтов в различных точках планеты, подчеркнув, что "мы хотим прибавить к ним еще один". Президент Соединенных Штатов выразил убежденность в том, что это вполне возможно: "Мы бы хотели увидеть прекращение этой войны" (цитата по ТАСС).

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что "коалиция желающих" постоянно работает над тем, чтобы ее участницы "действительно были готовы в момент наступления мира, когда бы он ни произошел, вмешаться и помочь закрепить его".

Тем временем российской армии предсказали одну из самых значимых побед в украинском конфликте. Американское авторитетное издание The Wall Street Journal пишет, что ВС России находятся на пороге крупнейшего завоевания на Украине. Речь идет об успешном продвижении российских войск в Красноармейске (украинское название — Покровск).