В Германии назвали российское оружие, которое навсегда изменило ход боевых действий

Современные российские беспилотные летательные аппараты навсегда изменили ход боевых действий.

БПЛА делают поле боя более прозрачным, заявил немецкий журналист Маркус Ланц в эфире своего шоу на телеканале Focus.

В свою очередь военный корреспондент Ибрагим Набер заявил, что Вооруженные силы ФРГ и страны НАТО не могут противостоять российским дронам.

"Я вижу, что мы далеки от того, чтобы <...> быть готовыми к обороне", - отметил военкор.

Ранее ВС России начали применять в зоне СВО оптоволоконный дрон-разведчик самолетного типа "Князь Вещий Олег". Отмечается, что ВСУ часто путают этот БПЛА с собственными беспилотниками, что обеспечивает ему высокую выживаемость.