Британия готова к прямому участию в украинском конфликте

Вооруженные силы Великобритании готовы к участию в миротворческих миссиях после завершения российско-украинского конфликта.

Британия может действовать в рамках "коалиции желающих", куда входят более 30 стран. Для "миротворческой миссии" страна намерена использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Для Лондона сейчас является приоритетным защита восточного фланга НАТО. Ранее в британских политических кругах звучали признания о ведении военным блоком прокси-войны на Украине.

В МИД России ранее говорили, что для Москвы неприемлемо появление на Украине войск НАТО даже под чужим флагом.