Орбан назвал помеху проведению встречи Путина и Трампа

Москве и Вашингтону остается решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине. Это позволит организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Такое мнение высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Политик готовится к встрече с Трампом в Соединенных Штатах — она начнется в Белом доме в 19.30 по московскому времени, судя по официальному расписанию американского лидера.

Как заявил Орбан в интервью Magyar Nemzet, "в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште", если Россия и США решат оставшиеся пару вопросов. По мнению премьер-министра Венгрии, "с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что пока в планах нет даже телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов. Однако, подчеркнул официальный представитель Кремля, проведение такой беседы можно оперативно согласовать при необходимости.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что принципиальная готовность провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется. Однако пока нет никаких ориентиров по срокам.