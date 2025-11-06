Останина осудила свадьбу SHAMANа и Мизулиной в Донецке: "Не надо лицемерить"

Накануне, 6 ноября, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина провела пресс-конференцию, в которой, среди прочего, затронула тему неожиданной свадьбы известного певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. "И все эти показные свадьбы в зоне спецоперации — мне кажется, это не для нас", - высказала мнение Останина.

Она отметила, что главу ДНР Дениса Пушилина, который также присутствовал на бракосочетании Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной, просто "вовлекли в это действие". Останина призналась, что ей за него неудобно.

"Понятно, что сделал он это не по собственному желанию. Но уж если вы туда из своих богатых московских столичных гнездышек направились, то не надо лицемерить и демонстрировать какую-то свою причастность к тем событиям, которые происходят сегодня у нас в Донбассе, в Луганске, в наших приграничных регионах", - хлестко высказалась Останина.

Она не оставила без внимания информацию о том, что якобы Мизулина и Дронов надели на роспись наряды цвета хаки за сотни тысяч рублей. "Не надо имитировать свою сопричастность тем, что ты надеваешь костюмы от "кутюр" за бешеную стоимость и при этом изображаешь, что ты якобы тоже сопричастен к этим событиям", - врезала паре Останина.

Общественница разошлась не на шутку. "Да отмечайте вы свои личные свадьбы здесь, в Москве, как делают некоторые, не стесняясь! Прилететь туда даже без благотворительного концерта… Мы же понимаем, сколько денег у одного и другого. Одна распиливает бюджет, второй распиливает бюджет, и приехали, чтобы зарегистрироваться в ЗАГСе, показать свою одежду и снова оттуда уехать", - приводит слова Нины Останиной MSK1.RU.

Напомним, что Екатерина Мизулина и SHAMAN оформили отношения в Донецке 5 ноября. О радостном событии оба рассказали в своих официальных телеграм-каналах. Отметим, что для Екатерины этот брак стал первым, а для Ярослава - третьим.