Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий стал ретроградным – впереди три недели путаниц и ошибок! Если собирались куда-то ехать в ноябре - перепроверьте билеты несколько раз и держите план Б наготове.

Тельцы

Вопросы общих денег с партнером встанут ребром – будьте на чеку! Возможны задержки с выплатами, путаница в документах или неожиданные требования от банка.

Близнецы

В личных отношениях может наступить пауза для переосмысления: если ждали важного разговора - он либо отложится, либо пойдет совсем не по плану. Не торопите события!

Раки

Рабочие рутины могут дать сбой: то, что вы делали на автомате, теперь потребует внимания. Возможны неполадки со здоровьем – займитесь скорее профилактикой!

Львы

Если у вас есть дети - будьте готовы к сюрпризам в школе или детском саду. Шопинг лучше отложить, а в творческих проектах стоит дать себе больше времени – на случай отсутствия вдохновения.

Девы

Семейные вопросы обострятся. Возможны недопонимания с родственниками или проблемы с домом, ремонтом. Не начинайте ничего нового – лучше доделайте то, что давно требует завершения.

Весы

Переговоры затянутся, документы потеряются, а короткие поездки превратятся в квест – ничего не поделаешь, таков ретро Меркурий! Перепроверяйте всю информацию.

Скорпионы

Пауза в деньгах: ожидаемые выплаты задержатся, банковские приложения будут сбоить. Не планируйте крупные покупки на ближайшие недели – время неудачное.

Стрельцы

Меркурий решил устроить ретро-вечеринку прямо в вашем знаке! Вы можете неожиданно для себя начать говорить невпопад, путать имена или забывать, что хотели сказать.

Козероги

Ваш внутренний мир потребует ревизии: привычные мысли и тайные переживания всплывут на поверхность. Возможно, вам захочется уединиться и разобраться в себе.

Водолеи

Друзья могут внезапно пропасть или вы сами поймете, что с кем-то уже не по пути. Соцсети будут глючить, сообщения теряться… И не принимайте важных решений о дружбе.

Рыбы

То, что вам обещали на работе - может не случиться. Не начинайте новые проекты до начала декабря, пока над нами висит Меркурий ретро, лучше завершите старые дела или вообще возьмите паузу.