Татьяна Буланова выступила с заявлением: "У всего есть свое начало и есть конец"

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Два года назад влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. В качестве свадебного подарка избранник вручил популярной исполнительнице ресторан. Однако теперь стало известно, что заведение закрылось. Об этом сообщила сама Татьяна Буланова.

"Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика По-Новому". Но у всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время", - написала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" знаменитая артистка.

В комментариях многочисленные подписчики выразили свои сожаления и постарались поддержать певицу. Оказалось, что многие посещали ресторан Булановой и остались под приятным впечатлением. А вот артистка Елена Воробей так и не успела побывать в заведении. "Эх, я так и не побывала у тебя в гостях", - посетовала юмористка.

Ранее в интервью Татьяна Буланова рассказала, что с мужем видится не так часто, потому что они проводят время в основном в разных городах: у Валерия бизнес в Москве, а Татьяна вообще гастролирует. Но при любой возможности супруги стараются увидеться.