В Благовещенске вор уснул во время ограбления квартиры

Грабитель уснул в квартире своей жертвы в Благовещенске (Амурская область). Его нашла хозяйка жилища.

Инцидент произошел 2 ноября. Женщина вернулась домой с ночной смены и обнаружила в своей квартире спящего неизвестного мужчину. Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник ночью пробрался в дом через окно, упаковал в пакеты телевизор и бензопилу, после чего решил отдохнуть и уснул. В этом положении его и застала хозяйка квартиры.

Грабителем оказался 45-летний местный житель. Ранее он привлекался к ответственности за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков, сообщили в управлении МВД по Амурской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.