Около 18 тысяч сигналов, якобы исходивших от кораблей стран Североатлантического альянса, поступило за час в систему морского слежения Финляндии. Об этом сообщило финское Агентство транспорта и связи Traficom.

Как пишет Helsingin Sanomat, речь идет о техническом сбое — сигналы были ложными. При этом реальное местоположение кораблей на тысячи километров отличалось от точек подачи сигнала. Например, корабль, следовавший из Сомали в Японию, судя по сигналу, якобы находился в Финском заливе.

Traficom рассматривает различные версии случившегося, включая злонамеренное вмешательство в работу соответствующих систем. Не исключается также, что речь идет об аппаратном сбое.

Ранее сбой зафиксировали в работе ряда аэропортов Европы. В Кремле, отвечая на звучащие предположения о причастности России к этим инцидентам, напомнили, что наше государство не впервые обвиняют без каких-либо доказательств. Однако "каждый раз выступать с голословными обвинениями — честно говоря, (это) приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание".