Главкома ВСУ уличили в лечении отца в России за счет военного бюджета Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. Об этом рассказали осведомленные источники.

В июле сообщалось, что 86-летний отец Сырского борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после перенесенной пенсионером коронавирусной инфекции. Станислав Прокофьевич лечился во Владимире, где живет с супругой, однако потребовалось более серьезное лечение. Главком ВСУ оплатил отцу лечение и реабилитацию — летом утверждали, что он перевел в Россию на эти нужды около миллиона рублей.

По сведениям SHOT, в совокупности стоимость лечения пожилого мужчины перевалила за 5 миллионов рублей — часть этих средств главком ВСУ позаимствовал из средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды украинской армии.

Также сообщалось, что отца Сырского выписали после лечения в подмосковной клинике 28 октября — главком ВСУ оплатил его транспортировку домой, во Владимирскую область.

Станислав Прокофьевич и его супруга не поддерживают контакты с сыном из-за расхождения позиций по специальной военной операции. SHOT отмечает, что родители Сырского поддерживают Россию и, пока позволяло здоровье, принимали участие в акции "Бессмертный полк".