В зоне СВО наши штурмовые группы ведут зачистку формирований противника, окружённых в Красноармейске. Бойцы Центральной группировки отразили 13 попыток радикалов прорвать блокаду. Натиск российских войск сломил оборону националистов и на Днепропетровском участке фронта. Продвижение обеспечивают операторы беспилотников.

За самоходной установкой "Богдана" наши операторы охотились несколько дней. Националисты маскировали пушку в лесу. Но их позицию удалось все-таки вычислить и подорвать. Следом взлетела на воздух и постройка, где прятались бандеровцы. Отдельное спасибо, говорят бойцы, команде беспилотников.

Этот расчет ВСУ последние дни мешал продвижению к сёлам Гай и Успеновка. И вот помеху снесли. Бойцы с ходу выбили противника из окопов. Сегодня утром штурмовики сообщили - Успеновка, Гай, а вместе с ними и деревня Сладкое освобождены. С марша атакован Орестополь.

Случилось то, чего так боялись в украинском генштабе. Русские пошли в обход хорошо укрепленных позиций Запорожья через Днепропетровскую область. По пути сожгли колонны с резервами и бронетехникой. Этот маневр грозит двойным капканом. В степи до самого Днепропетровска у ВСУ больше ни одного серьезного укрепрайона. А Запорожье, превращенное в цитадель, может попасть в блокаду и рано или поздно гарнизон просто выдохнется. Тем более, что русские все чаще стали применять тяжелый калибр. И складывают бетонные доты один за другим.

В Купянске только за минувшую ночь бандеровцы потеряли треть своих позиций и 50 человек убитыми. Сегодня, как говорят штурмовики, противник оставил еще несколько домов и отошел на запад.

Кстати, серия последних успешных атак грозит затащить в "огневой мешок" и остатки ВСУ в Волчанске. Штурмовики обошли с флангов бандеровцев, которые закрепились в домах на улице Рубежная, Обозная и Мирная. И это уже первый, хотя и локальный котел, который наши бойцы устроили в городе.