Собянин рассказал о первом годе работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Около трёх тысяч пациентов получили лечение в московском Центре ядерной медицины в "Коммунарке" за первый год его работы. Ещё более пяти тысяч прошли высокоточную радиоизотопную диагностику.

Как рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, в клинике работают три отделения, которые оснащены новейшим оборудованием. Каждого пациента ведёт команда врачей - это радиотерапевты, рентгенологи, онкологи.

При необходимости присоединяются другие специалисты. В центре есть дневной стационар, где в комфортных палатах проводят лучевую терапию. Развёрнуты и койки для круглосуточного пребывания.