В Москве прошел фестиваль доброго кино "Лучезарный ангел"

В Москве завершился фестиваль доброго кино "Лучезарный ангел". На торжественной церемонии вручили награды авторам лучших фильмов.

В этом году в конкурсной программе были представлены более 120 работ из России, Белоруссии, Сербии, Армении, Грузии и других государств. Авторы затрагивали самые разные темы - это история страны, семейные ценности, психология подвига.

Участники и посетители фестиваля могли обсудить просмотренные киноленты, встретиться с известными актёрами и режиссёрами, которые также проводили творческие мастер-классы.