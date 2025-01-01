Созданный школьниками из Петербурга ансамбль из кибер-музыкантов выступит в Абу-Даби

Российские школьники и студенты готовятся покорять Абу-Даби. На следующей неделе там стартует чемпионат стран Азиатско-Тихоокеанского региона по робототехнике. Нашу страну представляют 20 команд. Участники из Санкт-Петербурга создают ансамбль из кибер-музыкантов. Звезда оркестра - робот-саксофонист - уже покорил зарубежную публику.

Они действительно похожи. Прототипом кибер-саксофониста стал петербургский школьник. Пришел в Лабораторию робототехники со своим инструментом и твердым решением променять лирику на физику.

Задача была не из легких - научить робота извлекать звук из довольно сложного инструмента. Придумали не только кинетическую систему, которая помогает двигать механические пальцы, но и уникальный способ подачи воздуха. Мягкими силиконовыми губами андроид имитирует игру человека и виртуозно исполняет джазовые композиции. А машинное зрение следит за реакцией публики.

Имя харизматичному музыканту выбрал искусственный интеллект. Невероятный Robby Brown уже сорвал овации в Пекине. Проект петербургских школьников одержал победу на престижном международном чемпионате робототехники RobotChallenge 2025. Теперь команда единомышленников собирает из сервоприводов целый кибертеатр.

"Я не знаю таких аналогов в мире, чтобы это были роботы. Чтобы это был театр роботов, чтобы это были музыканты-роботы, этого я вообще не видел. К тому же, созданный школьниками на таком уровне. Мне кажется, уровень достаточно высокий", - отметил Игорь Лосицкий, руководитель Лаборатории молодежной робототехники ИТМО.

В багаже знаний у школьников - изобретательность, доля авантюризма и способность нестандартно мыслить. Дирижера у кибероркестра не будет. Это все-таки театр. Режиссером рано и поздно станет искусственный интеллект. Он поможет задать алгоритмы, поработает над репертуаром. Дело за малым - благодарные зрители. Бурные овации и аплодисменты приятны и кибермузыкантам. И их создателям.

Впереди репетиции. Кибертеатр даст представление в Абу-Даби. Соревнования RoboCup Asia-Pacific-2025 соберут энтузиастов со всего мира. Российские школьники попробуют снова доказать: двигатель прогресса - все же искусство.