Вот что стало с Никитой Пресняковым после развода: народ бьет тревогу

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Что стало причиной расставания, оба не стали уточнять, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники говорили, будто Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши.

После развода Алена вернулась в Москву к родителям, а Никита остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Артист интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.

Никита Пресняков старается не унывать. Он продолжает работать: выступает, записывает новые песни со своего группой, снимает видеоролики. Однако в Сети многочисленные поклонники бьют тревогу. По их мнению, артист похудел и осунулся. Они не исключают, что Никита переживает из-за развода, но старается не показывать вида.

"Никита худой", - написала подписчица под его свежей фотографией в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Пресняков не оставил этот комментарий без внимания. "В форме", - коротко ответил он.

