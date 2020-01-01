Пассажирам первого за 14 лет парома из Турции в Россию пришлось ночевать в море

Пассажиры паромного рейса из турецкого Трабзона в Сочи рассказали, что им пришлось заночевать на пароме в море, ожидая разрешения зайти в российский порт.

Как сообщает РИА Новости, паром Seabridge вышел в море в среду, 5 ноября, в 21:10 мск и через 12 часов подошел к Сочи. С тех пор он все еще ждет швартовки неподалеку от берега.

Представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр заверил, что никаких проблем с продовольствием на пароме нет — запасы рассчитаны на десять дней, их легко пополнить с помощью лодок, которые направят из Сочи.

